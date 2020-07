Das Wetter: Stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. Im Tagesverlauf im Westen Auflockerungen. Höchsttemperaturen im Norden und Westen von 18 bis 24, sonst bis 32 Grad. Morgen meist bewölkt, im Norden sowie in Teilen Sachsens und südlich der Donau wieder Schauer und Gewitter. Im Südwesten länger sonnig. 17 bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Mittwoch an den Alpen weitere Schauer, sonst heiter bis wolkig und zunächst meist trocken, später im Nordwesten etwas Regen. 16 bis 20 Grad im Norden, in der Mitte bis 25 und im Süden bis 29 Grad.