Das Wetter: Stark bewölkt mit Schauern und Gewittern, im Westen aufgelockert. Im Norden und Westen maximal 24 Grad, sonst 32. In der Nacht in den östlichen Mittelgebirgen und an der Nordsee Schauer und Gewitter. Tiefstwerte zwischen 16 und 6 Grad.

Morgen meist bewölkt, teils mit Schauern und Gewittern. Im Südwesten länger sonnig. 17 bis 29 Grad.



Die weiteren Aussichten: Am Mittwoch an den Alpen weitere Schauer, sonst heiter bis wolkig, im Nordwesten Regen. 16 bis 29 Grad.