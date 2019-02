Das Wetter: In der Nacht im Westen Auflockerungen, sonst bewölkt und etwas Regen. Tiefstwerte plus 7 bis minus 1 Grad. Am Tage vielfach bewölkt, örtlich Regen. Im Westen sonnig. 4 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag überwiegend freundlich bei 3 bis 14 Grad.