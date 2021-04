Der Wetterbericht, die Lage: Die Kaltfront eines von Norddeutschland Richtung Baltikum ziehenden Tiefs hat das Alpenvorland erreicht, kommt aber nicht weiter nach Süden voran. Ihr folgt ein Schwall maritimer Polarluft.

Die Vorhersage:

Bewölkt, im Nordwesten und Süden Regen. Höchstwerte von 9 Grad an der Nordsee bis 18 Grad in Südostbayern. Morgen zumeist wolkig, verbreitet etwas Regen. Temperaturen 10 bis 18 Graad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag außer im Westen weitere Schauer bei 7 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.