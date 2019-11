Das Wetter: In der Nacht im Nordwesten und Südosten stark bewölkt mit Regen, Schneefallgrenze bei 600 Meter. Sonst teils wolkig, teils aufgelockert und örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 5 bis minus 5 Grad. Am Tage im Westen und Osten wechselnd bewölkt, gelegentlich Regen. Sonst weitgehend trocken. 0 bis 8 Grad.

Die Aussichten:

Am Donnerstag teils neblig-trüb, teils aufgelockert bewölkt. Im Osten längere sonnige Abschnitte. Im Südwesten etwas Regen. 3 bis 8 Grad.