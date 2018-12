Das Wetter: Bewölkt, im Norden und Westen zeitweise leichter Regen, im Nordosten Schneefall. Temperaturen von minus 1 Grad im Osten bis plus 8 Grad am Rhein. Morgen im Norden und Osten wolkig, vereinzelt etwas Regen. Sonst teils heiter, teils bewölkt. Höchstwerte 0 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Nordwesthälfte gebietsweise Regen, in der Südosthälfte wolkig, aber trocken. 0 bis 9 Grad.