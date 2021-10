Der Wetterbericht, die Lage: Während eine schwache Kaltfront Deutschland von Westen her überquert, zieht sich das bislang wetterbestimmende Hoch zum Schwarzen Meer zurück. Von Südwesten her regeneriert sich der Hochdruckeinfluss allmählich wieder.

Die Vorhersage:

Nachts wolkig, stellenweise etwas Regen. Im Südosten meist locker bewölkt und gebietsweise Nebel. Tiefstwerte plus 9 bis minus 1 Grad. Am Tag bewölkt mit Regen. Am Nachmittag im Norden größere Wolkenauflockerungen, dazwischen aber auch kräftige Schauer. Temperaturen 10 bis 16 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden bedeckt, sonst nach Nebelauflösung vielerorts sonnig. 10 bis 18 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.