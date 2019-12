Das Wetter: In der Nacht bewölkt und meist trocken. 0 bis -5 Grad, in höheren Lagen -6 bis -8 Grad. Am Tag am Alpenrand sowie im Erzgebirge zunächst noch etwas Schnee, sonst teils heiter, teils wolkig. 0 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Sonntag im Norden wolkig, vereinzelt Regen. Sonst bewölkt mit sonnigen Abschnitten, teils auch ganztägig neblig-trüb. -3 bis +7 Grad.