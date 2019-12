Das Wetter: Tagsüber vielfach bewölkt und regnerisch bei Höchstwerten von 1 bis 9 Grad. Nachmittags lassen die Niederschläge von Norden her nach. Morgen wechselnd bewölkt und trocken, im Westen sonnig. Nur an der Nordsee und am Alpenrand Niederschläge. 0 bis 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag nur noch wenige Niederschläge in Küstennähe, sonst teils heiter, teils neblig-trüb. Tageshöchstwerte 0 bis 7 Grad.