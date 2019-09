Das Wetter: In der Nacht im Nordwesten dicht bewölkt, an den Küsten Schauer. Sonst überwiegend klar. 14 bis 7 Grad. Am Tage im Norden und in der Mitte heiter bis wolkig, sonst stärker bewölkt und regnerisch bei 16 bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden und Süden wolkig bis stark bewölkt, in der Mitte Aufheiterungen. 15 bis 21 Grad.