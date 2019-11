Das Wetter:

Häufig bewölkt, vor allem im Norden regnerisch. Sonst später aufgelockerte Bewölkung. 4 bis 10 Grad.



Am Sonntag überwiegend stark bewölkt und gebietsweise Regen. Im Mittelgebirge und am Alpenrand auch Schnee. 2 bis 8 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Auch am Montag stark bewölkt und vereinzelt Regen bei 3 bis 8 Grad.