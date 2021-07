Das Wetter:

Morgen Wechsel aus Sonne und Wolken. In der Nordhälfte dichter bewölkt. In den Mittelgebirgen und an den Alpen vereinzelte Schauer und Gewitter. 19 bis 29 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag in der Mitte und im Süden locker bewölkt, im Norden gebietsweise stark bewölkt. Weitgehend trocken. 19 bis 28 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.