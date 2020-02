Das Wetter:

Viele Wolken, örtlich vereinzelt Regen, an den Alpen nachlassender Schneefall. Später im Westen einzelne Auflockerungen. 4 bis 9, entlang des Rheins um 11 Grad.



Morgen oft freundlich und trocken. Nur im Nordwesten stark bewölkt und an den Küsten zuweilen Niederschlag. 8 bis 14 Grad.



Die weiteren Aussichten:



Am Sonntag zwischen Donau und Alpen längere Zeit trocken. Im Norden und Westen meist starke Bewölkung, dort mit Regenfällen, zum Abend hin gebietsweise kräftig. Sehr mild bei 11 bis 17 Grad, im Südwesten örtlich bis 20 Grad.