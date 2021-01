Der Wetterbericht, die Lage: Trotz leichtem Zwischenhocheinfluss von Südwesten dominiert eine umfangreiche Tiefdruckzone vom Atlantik bis nach Nordeuropa. Zusammen mit maritimer Polarluft gestaltet sich das Wetter überwiegend unbeständig und windig.

Die Vorhersage:

Nachts örtlich aufgelockert. Von Westen her neue Niederschläge, teils bis in tiefe Lagen als Schnee. Auch im Südosten Schneefall. Im Nordosten meist trocken. Tiefstwerte 0 bis minus 10 Grad. Am Tag dicht bewölkt. Im Westen Regen, in der Mitte und im Osten Schnee. Temperaturen 0 bis 4, im Westen bis 6 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag in der Nordosthälfte wolkig mit einzelnen Schneeschauern. In der Südwesthälfte länger andauernde, gebietsweise ergiebige Niederschläge, teils als Schnee. 0 bis 4, im Westen und Südwesten bis 10 Grad.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.