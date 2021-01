Der Wetterbericht, die Lage: Ein Sturmtief über der Nordsee sowie ein Tief, das sich von Nordfrankreich über die Ostsee verlagert, sorgen für windiges und wechselhaftes Wetter.

Die Vorhersage:

Nachts meist bedeckt, von Südwesten her Regen. Tiefstwerte 8 bis 1 Grad. Am Tag bewölkt, zeitweise Regen, in Südostbayern größtenteils trocken. Temperaturen 4 bis 12, im Südwesten bis 14 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag viele Wolken und einzelne Schauer bei 3 bis 9 Grad.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.