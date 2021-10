Der Wetterbericht, die Lage: Auf der Rückseite einer Kaltfront fließt kühle Meeresluft ein, die unter schwachen Zwischenhocheinfluss gelangt.

Die Vorhersage:

Nachts überwiegend dicht bewölkt, in der Osthälfte etwas Regen. Tiefstwerte 10 bis minus 2 Grad. Morgen bewölkt, zeitweise Regen. Im Südwesten heiter bis wolkig. Temperaturen 7 bis 16 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag in der Nordhälfte Durchzug eines Regenbandes, später auflockernde Bewölkung, vereinzelt Schauer. In der Südhälfte teils locker bewölkt, teils Nebel. 13 bis 16 Grad.

