Das Wetter: In der Nacht weitgehend trocken, gebietsweise klar. In der westlichen Mitte Schauer. Tiefstwerte plus 3 bis minus 3 Grad. Am Tag bewölkt, zeitweise sonnig. In der Nordwesthälfte auch Schauer. Temperaturen 6 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag stark bewölkt mit Schauern. Im Osten aufgelockerte Bewölkung. 5 bis 11 Grad.