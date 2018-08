Das Wetter: Bis in den Abend hinein vielfach sonnig und trocken, im äußersten Norden und Nordwesten und an den Alpen einzelne Schauer oder Gewitter, die in der Nacht nachlassen.

Die weiteren Aussichten: Am Dienstag im Norden teils stark bewölkt, aber meist trocken, in den süddeutschen Mittelgebirgen und an den Alpen Gewitter möglich. Sonst wieder viel Sonne. 22 bis 32 Grad.