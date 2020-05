Das Wetter:

In der Nacht im Osten Deutschlands vielerorts bewölkt und stellenweise Regen. Im Westen und Südwesten gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. Tiefsttemperaturen 11 bis 3 Grad, an den Alpen bis 0 Grad.



Morgen an der Küste und am Rhein sonnig und trocken. Ansonsten wolkig und im Südosten etwas Regen. 13 bis 24 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Pfingstmontag von den Alpen bis nach Sachsen anfangs noch teils dichte Wolkenfelder. Am Nachmittag dann überall viel Sonnenschein und trocken. Höchstwerte bis zu 26 Grad.