Das Wetter: Am Abend und in der Nacht aufgelockert bewölkt und meist trocken, im Osten noch etwas Schnee. Tiefstwerte von minus 6 bis minus 20 Grad. Morgen verbreitet heiter oder sonnig, im Mittelgebirge und an der Ostsee vereinzelt Schnee. Minus 10 bis 0 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag nach Auflösung flacher Nebelfelder überwiegend sonnig und trocken. Höchstwerte minus 9 bis minus 1 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.