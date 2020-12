Der Wetterbericht, die Lage: Deutschland liegt im Einflussbereich einer umfangreichen Tiefdruckzone in einer mäßig kalten und feuchten Luftmasse.

Die Vorhersage:

Nachts in der Nordwesthälfte zeitweise Auflockerungen, in der Südosthälfte Regen oder Schneeregen. Tiefstwerte plus 4 bis minus 3 Grad. Am Tag dicht bewölkt oder neblig-trüb. Im Westen überwiegend trocken, sonst gebietsweise Regen oder Schneeregen. Temperaturen 0 bis 7 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag bedeckt, im Westen und Südwesten teils aufgelockerte Wolken. Weitgehend trocken. 0 bis 6 Grad.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.