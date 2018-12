Das Wetter: Teils aufgelockert, teils dicht bewölkt, an den Alpen auch länger sonnig. Von Westen her einsetzender Regen. Höchstwerte 1 bis 13 Grad. Morgen überwiegend starke Bewölkung und teils kräftiger Regen. Im Westen vereinzelte Gewitter mit Sturmböen möglich. Temperaturen in der Osthälfte 4 bis 10, sonst 9 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag stark bewölkt mit Regen bei 10 bis 17 Grad.