Das Wetter: In der Nacht locker bewölkt oder klar. An der Ostsee einzelne Schauer. Tiefstwerte 10 bis 5 Grad. Am Tage im Norden und Osten wechselnd bis stark bewölkt, örtlich Schauer. Im Südwesten heiter. Temperaturen 14 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden bewölkt und etwas Regen. Sonst heiter. 16 bis 22 Grad.