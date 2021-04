Das Wetter: In der Nacht von West nach Ost Durchzug eines Regengebietes mit kräftigen Niederschlägen, nur südlich der Donau sowie im Norden gering bewölkt oder klar. Tiefsttemperatur zwischen plus 9 und minus 2 Grad. Am Tage in der Mitte regnerisch, sonst wechselnd bewölkt, aber trocken. Im Norden 7 bis 11, sonst 12 bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in der Nordwesthälfte teils länger anhaltende Regenfälle. In der Südosthälfte meist trocken. 6 bis 15 Grad im Norden und Westen, sonst 16 bis 21 Grad.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.