Das Wetter: Durchzug eines Regengebiets von Norden nach Süden. Höchstwerte 4 bis 10 Grad. Morgen im Norden sonnig, in der Mitte und im Süden zunehmende Wolkenauflockerungen. Temperaturen 1 bis 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag wechselnd bewölkt, in der Mitte und im Süden gelegentlich Schneeschauer. Minus 4 bis plus 5 Grad.