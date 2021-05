Der Wetterbericht, die Lage: Ein Sturmtief über der Nordsee bringt verbreitet Regen und starken Wind.

Die Vorhersage:

Nachts von Nordwesten her bis zur Mitte Regen. Im Südosten weniger Wolken. Tiefstwerte 9 bis 0 Grad. Am Tag weitere Niederschläge. Temperaturen im Norden und Westen 9 bis 14, sonst 13 bis 20 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch wechselnde bis starke Bewölkung mit Schauern und kurzen Gewittern bei 8 bis 14 Grad.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.