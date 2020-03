Das Wetter: In der Osthälfte nachlassender Regen, oberhalb von 600 bis 800 Meter Schnee. Sonst gebietsweise sonnig und im Westen vereinzelt Schauer. Höchstwerte 3 bis 9 Grad. Morgen wolkig. In der Nordwesthälfte und in der Mitte Schauer, sonst überwiegend trocken und teils auch Sonnenschein. 5 bis 10 Grad, im Bergland kühler.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Osten anfangs aufgelockerte Bewölkung. Sonst stark bewölkt mit schauerartigen Regenfällen, in höheren Lagen als Schnee. 4 bis 9 Grad.