Das Wetter: In der Nacht in die Osthälfte vorankommende Niederschläge, an den Alpen länger anhaltend. Danach Auflockerungen. Schneefallgrenze auf 800 bis 600 Meter sinkend. Tiefstwerte plus 4 bis minus 3 Grad. Am Tage nachlassender Regen, nur noch einzelne Schauer, sonst gebietsweise Sonne bei 1 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Morgen teils wolkig, teils sonnig. In der Nordwesthälfte und an den Alpen örtlich Schauer, in höheren Lagen Schnee, sonst überwiegend trocken. 0 bis 10 Grad.