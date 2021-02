Das Wetter: In der Nacht aufkommender Regen, im Osten, im Südosten und im Mittelgebirgsraum Glättegefahr. Tiefstwerte plus 7 bis minus 3 Grad. Morgen einzelne Schauer. Im Tagesverlauf zunehmend aufgelockert. 2 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag teils heiter, in der Südhälfte Nebel, im Osten Regen. Von Westen her Bewölkungszunahme, sonst wechselnd bewölkt und verbreitet trocken. 4 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.