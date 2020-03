Das Wetter: Zunächst in der Osthälfte, später dann in der Westhälfte bewölkt und regnerisch, in den Hochlagen auch Schnee. Höchstwerte 7 bis 12 Grad. Morgen nachlassender Regen, gebietsweise Sonne bei 1 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch teils wolkig, teils sonnig. In der Nordwesthälfte und an den Alpen örtlich Schauer, in höheren Lagen Schnee, sonst überwiegend trocken. 0 bis 10 Grad.