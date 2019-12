Das Wetter: In der kommenden Nacht weitere Schauer, in höheren Lagen Schnee. Plus 4 bis -4 Grad. Morgen bleibt es regnerisch bei 4 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag stark bewölkt und gebietsweise Regen. Am Nachmittag im äußersten Süden sowie im Norden und Teilen des Westens meist trocken mit sonnigen Abschnitten. An der Nordsee Schauer. 8 bis 13 Grad.