Das Wetter: Immer wieder schauerartige Niederschläge bei 13 bis 20 Grad. Nur im Osten zeitweise Aufheiterungen. Morgen wechselhaftes Schauerwetter, vereinzelt mit Blitz und Donner. Höchsttemperaturen 13 bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag von Westen her stark bewölkt und in die Mitte ausbreitender Regen. Sonst nur wenige Schauer, mit sonnigen Abschnitten im Süden und Osten. Werte 13 bis 17, am Oberrhein bis 19 Grad.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.