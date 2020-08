Der Wetter: Erneut viel Sonne. Am Nachmittag im Nordosten Quellwolken, aber nur geringe Schauer- und Gewitterneigung. 26 bis 38 Grad. Morgen weiter sonnig, später im Osten Quellwolken mit einzelnen Schauern und Gewittern. 31 bis 38 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag zunächst locker bewölkt und sonnig, im Tagesverlauf Quellwolken. Einzelne Hitzegewitter insbesondere über den östlichen und zentralen Mittelgebirgen sowie in und an den Alpen. Weiterhin sehr heiß mit bis zu 38 Grad.