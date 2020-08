Der Wetterbericht, die Lage: Ein kräftiges Hoch über Nordeuropa ist mit heißer und zunehmend schwüler Luft wetterbestimmend.

Die Vorhersage:

Teils heiter, teils bewölkt mit Schauern oder kräftigen Hitzegewittern. Im Süden durchweg sonnig. Höchstwerte 32 bis 38 Grad. Morgen erneut sonnig oder locker bewölkt. Später mehr Wolken und in der Mitte Hitzegewitter. Temperaturen von 28 Grad an der See bis 37 Grad im Westen.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag Fortdauer des sonnigen und heißen Sommerwetters. Einzelne Hitzegewitter in den Mittelgebirgen und den Alpen. 30 bis 37 Grad.