Das Wetter: In der Nacht stark bewölkt bis bedeckt mit weiteren Schauern, in Staulagen der Mittelgebirge und der Alpen auch länger anhaltend. Schneefallgrenze auf Lagen zwischen 600 und 800 m absinkend. Vereinzelt Gewitter nicht ausgeschlossen. 7 bis 2 Grad, im höheren Bergland um 0 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt, teils auch bedeckt und vor allem in der Südhälfte weiterhin schauerartig verstärkte Niederschläge. 4 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag teils wechselnd bis stark bewölkt, teils hochnebelartig bedeckt. Auflockerungen vor allem an der See, im Westen und Südwesten sowie in Alpennähe. Kaum veränderte Temperaturen.