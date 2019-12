Das Wetter: Wechselnd bis stark bewölkt, teils auch bedeckt und vor allem in der Südhälfte Schauer. 4 bis 10 Grad. Morgen bleibt es bewölkt. Auflockerungen vor allem an der See, im Westen und Südwesten sowie in Alpennähe. Kaum veränderte Temperaturen.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag meist bewölkt und regnerisch, im Norden und Nordosten trocken. 3 bis 9 Grad.