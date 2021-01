Das Wetter: In der Nacht vor allem im Norden und in der Mitte Regen oder Schnee, an der Ostsee auch kräftige Schauer. Sonst meist trocken, nur örtlich etwas Schneegriesel oder gefrierender Nieselregen. Glättegefahr. 2 bis -4 Grad, an den Alpen -4 bis -9 Grad. Am Tage wechselhaft und nasskalt mit Niederschlägen, oberhalb von rund 200 Metern Schnee. 0 bis 4 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch bei ähnlichen Werten meist bewölkt, örtlich Regen. An der Ostsee und an den Alpen Schneeregen oder Schneefall.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.