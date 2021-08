Das Wetter: Überwiegend sonnig, nur im Norden und in der Mitte teils wolkig. Ganz im Norden und über den Mittelgebirgen einzelne Schauer. Höchstwerte im Norden 20 bis 24 Grad, in der Mitte und im Süden 24 bis 29 Grad. Morgen neben aufgelockerten Quellwolken viel Sonne bei Höchstwerten zwischen 26 und 33 Grad, am Oberrhein auch etwas darüber. An den Küsten 20 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag Wechsel aus Sonne und Wolken. In der Südhälfte zunehmende Schauer- und Gewitterneigung. 19 bis 32 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.