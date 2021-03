Der Wetterbericht, die Lage: Ein umfangreiches Hochdruckgebiet über der Biskaya weitet seinen Einfluss auf Deutschland aus.

Die Vorhersage:

Bedeckt, gelegentlich etwas Regen, an den Alpen leichter Schneefall. Im Osten freundlicher. Höchstwerte 3 bis 10 Grad. Morgen von Westen her zunehmend sonnig, im Osten gelegentlich Regen oder Sprühregen. Temperaturen 9 bis 13, im Südosten 5 bis 8 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden und Osten bewölkt, sonst sonnig. 11 bis 17 Grad mit den Höchstwerten am Rhein.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.