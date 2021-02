Die Wetterlage: Am Rande eines kräftigen Hochs gelangt mit lebhafter Strömung arktische Polarluft in die Nordhälfte Deutschlands. Gleichzeitg lenkt ein Tief von Westen wärmere Luft in die südlichen Landesteile.

Die Vorhersage: Am Nachmittag und Abend in der Mitte zeitweise Regen, in Nord- und Ostdeutschland zunehmend Schnee. Örtlich Glatteisgefahr durch gefrierenden Regen. Nördlich der Mittelgebirge Temperaturen um den Gefrierpunkt, sonst 3 bis 8, im Süden bis 10 Grad. In der kommenden Nacht vom Münsterland über den Harz bis in die Oberlausitz teils unwetterartige Schneefälle mit starken Verwehungen. Südlich davon Übergang in teils gefrierenden Regen mit erheblicher Glatteisbildung. Temperaturrückgang auf 0 bis minus 5, im Nordosten bis minus 10 Grad.



Morgen bedeckt und zeitweise Regen oder Schnee. Im Norden Werte von minus 7 bis minus 1 Grad, in der Mitte minus 4 bis plus 4 Grad und im Süden 5 bis 10 Grad.



Die weiteren Aussichten: Am Montag meist stark bewölkt und vor allem im Südosten noch länger anhaltende Schneefälle. Höchstwerte in der Nordosthälfte zwischne mins 8 und 0 Grad, im Südwesten bis plus 3 Grad.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.