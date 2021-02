Der Wetterbericht, die Lage: Am Rande eines kräftigen Hochs gelangt mit lebhafter Strömung arktische Polarluft in die Nordhälfte Deutschlands. Gleichzeitg lenkt ein Tief von Westen wärmere Luft in die südlichen Landesteile.

Die Vorhersage: In der kommenden Nacht vom Münsterland über den Harz bis in die Oberlausitz teils unwetterartige Schneefälle mit starken Verwehungen. Südlich davon Übergang in teils gefrierenden Regen mit erheblicher Glatteisbildung. Temperaturrückgang auf 0 bis minus 5, im Nordosten bis minus 10 Grad.



Morgen bedeckt und zeitweise Regen oder Schnee. Im Norden Werte von minus 7 bis minus 1 Grad, in der Mitte minus 4 bis plus 4 Grad und im Süden 5 bis 10 Grad.



Die weiteren Aussichten: Am Montag meist stark bewölkt und vor allem im Südosten noch länger anhaltende Schneefälle. Höchstwerte in der Nordosthälfte zwischen minus 8 und 0 Grad, im Südwesten bis plus 3 Grad.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.