Das Wetter: Bis in den Abend hinein überwiegend sonnig und trocken. In den Mittelgebirgen sowie im Süden vereinzelt kräftige Schauer und Gewitter, örtlich Starkregen. Höchstwerte 24 bis 36 Grad. Morgen vom Thüringer bis zum Bayerischen Wald sowie direkt an den Alpen lokal Schauer und Gewitter mit Starkregen. Sonst sonnig bei Temperaturen zwischen 24 und 38 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Südosthälfte teils kräftige Niederschläge, örtlich mit Starkregen und Hagel. Sonst wieder viel Sonne. 24 bis 38 Grad.