Das Wetter: In der kommenden Nacht meist klar oder gering bewölkt. Im Süden gebietsweise Nebel oder Hochnebel. Tiefstwerte zwischen 10 und 0 Grad, im Süden und in der Mitte gebietsweise leichter Frost. Am Tage zunächst neblig und vor allem im Westen Durchzug von Wolken. Ansonsten erneut verbreitet sonnig und trocken. 12 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Süden noch einmal sonnig, in der Mitte teils wolkig. Im Norden stärker bewölkt, in Schleswig-Holstein einzelne Schauer. 12 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.