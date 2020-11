Der Wetterbericht, die Lage: Eine Hochdruckzone mit Schwerpunkt über dem Südosten Europas bestimmt das Wetter in großen Teilen Deutschlands. Der Westen wird von einem schwachen Tiefausläufer gestreift.

Die Vorhersage:

Nachts vielerorts dichter Nebel oder Hochnebel, nur stellenweise klar. Tiefstwerte plus 9 bis minus 2 Grad. Am Tag neblig-trüb bei 5 bis 17 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch erneut viel Nebel oder Hochnebel. Temperaturen 5 bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.