Das Wetter: Viele Wolken, teils ganztags bedeckt. Im Nordosten leichter Schneefall, örtlich auch gefrierender Regen. Dort -1 bis +4 Grad. Im Süden und Westen sowie in der Mitte örtlich Regen bei 8 bis 13 Grad. Morgen im Süden wechselnd bewölkt und meist trocken mit größeren Auflockerungen südlich der Donau. Auch im Nordosten häufig heiter und trocken. Dazwischen bedeckt und zeitweise Regen, in höheren Lagen Schnee. In der Nordosthälfte -3 bis +4 Grad, in der Südwesthälfte 5 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in einem breiten Streifen von Niedersachsen und dem Münsterland bis Brandenburg und Sachsen bedeckt mit länger anhaltenden, zum Teil kräftigen Schneefällen. Sonst zeitweise Regen, oder Schauer. Werte zwischen -8 im Norden und +10 Grad im Süden.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.