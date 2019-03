Das Wetter: Teils wechselnd, teils stärker bewölkt, gebietsweise Schauer. Im Nordwesten und am Alpenrand länger sonnig. Höchstwerte 7 bis 11, am Oberrhein bis 13 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte stärker bewölkt mit etwas Regen. Sonst freundlich, südlich der Donau sonnig. Temperaturen 9 bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Nordwesten Regen, im Südosten teils sonnig. 10 bis 20 Grad.