Der Wetterbericht, die Lage: Die Kaltfront eines Sturmtiefs überquert die Alpen. Rückseitig fließt maritime Polarluft ein, die das Wettergeschehen wechselhaft gestaltet.

Die Vorhersage: Wechsel von Sonne und dichten Wolkenfeldern, gebietsweise Schauer, im höheren Bergland als Schnee. Im Süden freundlicher, an den Alpen teils längerer Sonnenschein. Höchstwerte im Norden 6 bis 9, sonst 8 bis 12 Grad. Morgen im Nordwesten und Westen im Tagesverlauf sonnige Abschnitte und zunehmend trocken. Im Osten und Südosten Schauer. Im höheren Bergland etwas Neuschnee, an den Alpen auch länger anhaltender Schneefall. Temperaturen 6 bis 10 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag oft stark bewölkt, im Osten anfangs noch sonnige Abschnitte. Immer wieder etwas Regen. Südlich der Donau weiter freundlich und trocken. 7 bis 14 Grad.