Der Wetterbericht, die Lage: Tiefdruckeinfluss bleibt im Wochenverlauf bestimmend und sorgt für unbeständiges Wetter.

Die Vorhersage: Heute Wechsel von Sonne und Wolken, gebietsweise Schauer, im höheren Bergland Schnee. Im Süden freundlicher, an den Alpen teils längerer Sonnenschein. Höchstwerte 6 bis 12 Grad. Morgen im Nordwesten und Westen sonnige Abschnitte und zunehmend trocken. Im Osten und Südosten Schauer. Im höheren Bergland und an den Alpen Schneefall. Temperaturen 6 bis 10 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag oft stark bewölkt, örtlich Regen, im Osten anfangs noch sonnige Abschnitte. Südlich der Donau weiter freundlich und trocken. 7 bis 14 Grad.