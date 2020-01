Das Wetter: Wechselnd bis stark bewölkt. Gebietsweise Schauer, ab 400 bis 600 Meter als Schnee. Im Osten trocken. 2 bis 8 Grad. Morgen im Süden und Osten stark bewölkt, von Nordwesten her Auflockerungen. In der Mitte und im Süden Schauer, an den Alpen Schnee. 1 bis 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag trocken und überwiegend heiter, im Norden auch bewölkt, 0 bis 8 Grad.