Das Wetter: Im Norden und Nordosten Gewitter mit Unwettergefahr. Später auch im Süden Gewitter. Sonst wechselnd bewölkt mit Auflockerungen und weitgehend trocken. In der kommenden Nacht von Südwesten bis zur Mitte Durchzug eines Regengebietes, örtlich Gewitter, sonst trocken bei Tiefstwerten zwischen 18 und 9 Grad.

Morgen meist trocken bei 20 bis 27 Grad. In den Mittelgebirgen und an den Alpen Schauer, nach Südosten teils kräftig.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag heiter bis wolkig und vielfach trocken. 19 bis 29 Grad.